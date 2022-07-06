Розвію міфи, – глава ОВА прокоментував заклики надати Харкову більше засобів ППО

У соцмережах активно почали поширювати заклики надати Харкову більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити його від російських обстрілів. Однак військове керівництво щодня працює над обороною міста.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зауважив, що окупанти й справді запускають по Харкову дуже велику кількість ракет, проте ППО в області працює.

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Голова ОВА прокоментував заклики щодо посилення систем ППО

Синєгубов зазначив, що хоче розвіяти міфи щодо ППО та заклики у ЗМІ та соцмережах його посилити.

Чи є ППО у Харкові чи області? Є. Як і в будь-якій іншій області. Це оборонний процес країни. Це питання Генштабу ЗСУ, вони бачать обстановку в державі й приймають оперативні рішення,

– зауважив очільник ОВА.

Він наголосив, що саме завдяки управлінським рішенням Генштабу ЗСУ є нинішня ситуація, на відміну від тієї, яка була у лютому чи березні 2022 року, коли над Харковом літали літаки та вертольоти, були спроби висадки десанту тощо.

За словами Синєгубова, військове керівництво щодня робиться все можливе, щоб Харків та область й надалі були захищеними ще краще від попереднього дня.

"Складне військове питання. Досить велика кількість крилатих ракет, дуже велика кількість їхніх типів і все інше. Відповісти на це питання досить складно", – підсумував голова ОВА.

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Олег Синєгубов й сам постраждав внаслідок ракетного удару – найближча ракета впала на відстані 30 метрів від нього. Раніше начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів, що це трапилося під час обстрілу обласного управління поліції.