На підступах до Києва працює ППО: загроза триває

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:35. Згодом в українській столиці почули вибухи. Повідомляють, що на підступах до міста працювали сили ППО.

Станом на 01:18 повітряна тривога у Києві триває. Повідомляють, що біля міста – знову гучно. Захисники українського неба – працюють.

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Наразі про загрозу сповіщають жителів таких областей: Київська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Луганська. Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Покидати їх не можна, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, наголошують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує не лише дронами та ракетами, але й фейками.

Що було минулої ночі

У ніч на 18 листопада окупанти скоїли масовану дронову атаку по Україні. Загарбники запустили 38 "Шахедів". З них 29 – збили захисники українського неба. На жаль, були й влучання. Зокрема, по об'єкту енергетики в Одесі. Атака ворога тривала фактично 8 годин. Увесь цей час люди змушені були провести в укриттях.