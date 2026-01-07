"Хочемо прискорити": Зеленський відповів, чи приходять від США ракети та ППО
- Зеленський підтвердив, що обговорював потреби України в ППО та ракетах під час зустрічей у Франції та США.
- Надходження нових систем ППО від США ще не було, а поставки ракет відбуваються поступово.
Зеленський підкреслив, що посилення систем ППО залишається пріоритетним завданням для України. Він підтвердив, що детально обговорював потреби України в озброєнні під час зустрічей у Франції та Мар–а–Лаго.
Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Чи надходять системи ППО від США?
Володимир Зеленський розповів, що під час останніх двох візитів до США та Франції він детально показував, які саме системи ППО для України потрібні терміново та які ракети слід постачати першочергово.
Конкретні деталі президент наразі не розкрив з міркувань безпеки, втім наголосив, що обговорення було досить конструктивним.
Щодо постачання озброєння від США – нові системи ППО ще не надходили, а поставки ракет відбувають поступово.
Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США,
– наголосив глава держави.
Зеленський висловив окрему подяку міжнародним партнерам за підтримку, зокрема Норвегії, зазначивши, що подробиць не розголошуватиме. Втім президент натякнув: "дуже, Йонас, дуже тобі дякую".
Які рішення щодо посилення систем ППО ухвалили на "коаліції охочих" у Франції?
Зеленський розповів, що під час зустрічі лідерів держав, керівників міжнародних організацій, послів та представників міністерського рівня у Франції обговорювались важливі політичні кроки щодо війни в Україні.
Зокрема порушувалось питання посилення протиповітряної оборони для захисту цивільних, громад та критичної інфраструктури.
Також президент підкреслив, що кожна зустріч має приносити конкретний результат щодо ППО, нових пакетів допомоги від партнерів та нові можливості захистити українське небо.