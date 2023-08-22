Криворука ППО: окупанти у Красногорську збили дрон просто-таки на будинок

Росію продовжують атакувати дрони. Загарбники намагаються їх забивати за допомогою систем ППО, однак вдається не дуже. Зокрема, біда спіткала окупантів в місті Красногорську, що в Московській області.

У вівторок вранці, 22 серпня, кремлівські ЗМІ повідомили, що російська ППО вночі нібито збила безпілотний літальний апарат, що атакував Підмосков'я. Про це інформує 24 Канал.

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Водночас місцеві просять забрати установки якомога далі від житлових будинків, оскільки внаслідок їхньої "успішної роботи" було пошкоджено квартири людей та чимало автівок.

Через російську ППО постраждав житловий будинок

Як пишуть ворожі інформаційні помийки, йдеться про багатоповерхівку, що розташована на Красногорському бульварі в однойменному населеному пункті в мікрорайоні Павшинська Пойма. До Москви це близько 20 кілометрів, якщо рухатись автошляхами.

Відстань від Красногорського бульвару до Москви: дивіться на карті від Google maps

З інформації, яка поширюється мережею, зрозуміло, що цей безпілотник збили над житловим будинком близько 02:40, 22 серпня. Момент вибуху потрапив на відео.

Росіяни у Красногорську збили дрон над житловим будинком: дивіться відео

Місцеві влада запевняє, що постраждалих чи жертв внаслідок цього немає. Однак вибуховою хвилею було вибито чимало вікон та пошкоджено автомобілей, які були припарковані біля багатоповерхівки.

Наслідки роботи російської ППО / Фото ворожих телеграм-каналів

Вочевидь, такий стан справ не може подобатись росіянам. Вони думали, що війна буде лише на території України, однак вона дібралась уже до столичного регіону їхньої держави.

Тепер жителям Красногорська доводиться просити забрати установки протиповітряної оборони якомога далі від житлових будинків, оскільки від їхньої роботи більше шкоди, аніж користі.



Росіянка скаржиться через систему під її будинком / Скриншот з мережі

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Згадаємо наостанок, що все частіше вибухи чують в районах військових авіабаз в Росії. У період від 19 до 21 серпня внаслідок атак на аеродроми "Сольці" та "Шайковка" було уражено 5 літальних апаратів. Серед них є бомбардувальники, за допомогою яких ворог атакував наші міста.