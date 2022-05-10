Прагнемо витіснити зі всіх наших територій, – Кулеба про зміну цілей України у війні

Дмитро Кулеба зазначив, що картина перемоги – це концепція, яка постійно міняється у війні. Україна тепер прагне витіснити російські війська зі всіх українських територій

Про це міністр закордонних справ України розповів в інтерв'ю американському ЗМІ. Він наголосив, що те, як Україна бачила перемогу 24 лютого, і те, як бачить зараз, – це різні речі.

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Результат битви за Донбас буде вирішальним, – Кулеба

У перші місяці війни перемога для офіційного Києва виглядала, як виведення російських військ на їхні позиції до 24 лютого.

Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, що буде вирішальним для подальшої динаміки війни, то, безумовно, перемога для нас у цій війні буде визволенням решти наших територій,

– пояснив глава МЗС.

Україні необхідно відкрити свої порти на Чорному морі, аби відновити експорт. Проте це можливо лише тоді, коли Росія зазнає поразки. Допоможе у цьому Україні ленд-ліз, бо тоді з'явиться озброєння для того, аби вдарити по Чорноморському флоту та відкинути окупантів з Херсонщини.

Україні може знадобитись вести переговори з Росією

Кулеба не відкидає, що Україні може таки знадобитись вести перемовини з Росією – щодо врегулювання ситуацію. Це може бути необхідним, аби "уникнути кровопролиття".

Союзники – повністю на боці України, вони підтримають мету офіційного Києва.

Союзники вже відчувають, що наша перемога буде і їхньою перемогою, і тому я вірю, що вони підтримають нас,

– додав Кулеба.

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Напередодні Байден підписав закон про ленд-ліз: коротко

Ввечері 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Це історичний крок, який востаннє ухвалювали під час Другої світової війни.

При цьому Байден зауважив, що ці кроки є витратними, проте більш витратним є "ховатись від Росії".

За це главі Білого дому подякував президент України Володимир Зеленський.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер постачання зброї українській армії буде необмеженим.

Дивіться у відео: Джо Байден підписав закон про ленд-ліз