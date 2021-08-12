Мав прапор Росії у будинку: деталі про підозрюваного у шпигунстві британця

Нещодавно у Берліні заарештували працівника посольства Великої Британії за підозрою у шпигунстві на користь Росії. З'ясувалося, що британець справжній фанатик Володимира Путіна.

Книжки про СРСР на поличках і прапор Росії

57-річний Девід С. працював охоронцем у посольстві. Він "зливав" росіянам імена та псевдоніми британських агентів.

Актуально У Німеччині заарештували британця через шпигунство на Росію

У будинку підозрюваного правоохоронці виявили великий прапор Росії та горнятко з написом "Россия" та гербом. На поличках британця стояли книжки про теорії змови, Другу світову війну, Радянський Союз, а також шпигунські романи. Зокрема, книга Джона Ле Карре про Джорджа Смайлі – працівника британської розвідки.



У будинку підозрюваного у шпигунстві виявили безліч російської символіки / Фото The Sun

На дивані британця було багато іграшок ведмедів та собака у кашкеті.



Собака у кашкеті в будинку британця / Фото The Sun



Книги охоронця британського посольства / Фото The Sun

За словами сусідів, Девід С. невисокого росту. Він кремезний та лисий. Чоловік завжди рано виходив з дому і пізно повертався.

Працівника посольства затримали 10 серпня під час спільних дій британських та німецьких правоохоронців. За даними слідства, він працює на російську спецслужбу щонайменше рік.