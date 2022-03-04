Прапор зняли, але ж совість у мене не забрали, – глава Вовчанської громади про дії окупантів

Вовчанськ – одне з найбільших міст Харківщини. З 24 лютого воно перебувало у російській окупації.

Яка зараз ситуація у Вовчанську

За даними журналістів, зараз російська техніка покинула місто. Про це розповів голова Вовчанської громади, що на Харківщині, Анатолій Степанець.

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Коли зайшли (окупанти – 24 канал), відібрали прапор з кабінета та зняли з міськради. Але серце ж в мене не вирвали й совість не забрали. Ми були й лишаємося проукраїнськими,

– розповів Степанець.

Однак, на жаль, за увесь час у місті загинули двоє людей.

"Гумдопомога" окупантів

Він розповів, що люди країни-агресорки роздавали місцевим жителям, зокрема бабусям, гуманітарку.

"Я одразу відмовився це роздавати, але народ, немов оскаженілий, збирає. Там був прісний хліб, кілька яблук, консерви, печиво. У нас продуктів вистачає десь на місяць", – додав глава громади.

Однак він додав, що наразі створюють власний резерв. Добровольці допомагають паливом, крупами. Отримали молоко з Хотомлі. Тож станом на 4 березня вже є до 3 тонн молока.

Головні проблеми

Наразі місту дуже бракує ліків, є проблеми з постачанням. Також не вистачає бинтів, спирту та інсуліну для дітей.

Хоча й розбили наші мости, невеличкий проїзд є. Усі старостинські округи стабільно працюють,

– запевнив він.

Містяни десь 2 доби провели без світла, але зараз проблем немає. Школи, дитсадочки лишаються закриті.

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