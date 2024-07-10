У Києві працівника гуртожитку підозрюють у розпусних діях щодо 14-річного хлопця

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні розпусних дій 66-річному завідувачу гуртожитку. Зазначається, що він вчинив незаконні дії стосовно неповнолітнього хлопця.

Відповідна подія стала можливою, оскільки на початку війни більшість студентів покинули гуртожиток. Залишитися там дозволили лише тимчасово переміщеним особам.

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Розпусні дії щодо підлітка

Так, підозрюваний працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів запросив до своєї кімнати 14-річного хлопця та запропонував йому зробити масаж.

Спочатку чоловік запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії. Чоловік торкався статевих органів неповнолітнього, усвідомлюючи протиправність таких дій,

– розповіли у прокуратурі.

Розпусні дії психологічно травмували підлітка, що супроводжувалося відчуттям сорому, безпорадності та позначились на його звичайній поведінці, емоційному стані. Хлопець поділився інцидентом з близькими.

Працівника гуртожитку підозрюють у розпусних діях / Київська прокуратура

Одразу після злочину чоловіка звільнили з гуртожитку. Йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно прокуратура розпочала розслідування незаконного виїзду за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини. Йдеться про незаконний перетину родичів київських чиновників.