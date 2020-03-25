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      Працівники Харківської облради пішли на самоізоляцію: що відомо

      - Читать новость на русском
      Харківська обласна рада / nv.ua

      На самоізоляцію пішли працівники Харківської обласної ради. Усі вони контактували із заступником голови облради – Володимиром Скоробагачем. В нього та в його дружини підтвердили коронавірус.

      Подружжя нещодавно повернулося з Європи. Жінка весь час після повернення перебувала в Києві, а от Скоробогач приїжджав до Харкова і знов повернувся до столиці. Зараз вони госпіталізовані.

      Важливо На коронавірус захворів харківський депутат Скоробагач

      А от працівників облради перевели на дистанційну роботу, а саме приміщення дезінфікували. Наразі у самоізольованих симптоми не проявилися, за ними спостерігають медики.

      "Весь депутатський корпус Харківської обласної ради працює на дистанційному зв'язку. Так як і виконавчий апарат. Проведені всі необхідні дезінфекції лабораторією", – заявив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

      Дивіться відео з Харківської обласної ради:

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Харкова Новини політики
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