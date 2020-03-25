Працівники Харківської облради пішли на самоізоляцію: що відомо

На самоізоляцію пішли працівники Харківської обласної ради. Усі вони контактували із заступником голови облради – Володимиром Скоробагачем. В нього та в його дружини підтвердили коронавірус.

Подружжя нещодавно повернулося з Європи. Жінка весь час після повернення перебувала в Києві, а от Скоробогач приїжджав до Харкова і знов повернувся до столиці. Зараз вони госпіталізовані.

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А от працівників облради перевели на дистанційну роботу, а саме приміщення дезінфікували. Наразі у самоізольованих симптоми не проявилися, за ними спостерігають медики.

"Весь депутатський корпус Харківської обласної ради працює на дистанційному зв'язку. Так як і виконавчий апарат. Проведені всі необхідні дезінфекції лабораторією", – заявив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Дивіться відео з Харківської обласної ради:



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

