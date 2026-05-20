На Полтавщині військових ТЦК, які не були на фронті, відправлять у бойові підрозділи

У ТЦК Полтавщини заявили про зміни у формуванні груп оповіщення. Там повідомили, що до їхнього складу залучатимуть лише військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій.

Натомість працівників без бойового досвіду планують направляти на ротацію для проходження служби у бойових підрозділах. Про це повідомляє Полтавський ТЦК та СП.

Як у Полтаві змінюють підхід до формування груп оповіщення?

Оновлення груп оповіщення

У ТЦК повідомили, що наразі проводиться робота щодо оновлення складу груп оповіщення. Там пояснили, що до цієї роботи планують залучати лише тих військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій та особисто брали участь у війні проти Росії.

У центрі комплектування наголосили, що відбирають військових, які "на власному досвіді знають, що таке війна, хто такі російські окупанти та що вони роблять на окупованих територіях".

Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти та що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни,

– зазначають там.

У повідомленні підкреслили, що військові, які працюють у групах оповіщення, фактично допомагають доукомплектовувати свої колишні підрозділи та дають змогу своїм побратимам хоча б частково перепочити після бойових завдань.

Військових без бойового досвіду планують направляти до бойових підрозділів

У Полтавському ТЦК також заявили, що військовослужбовці, які лише оформлюють документи для отримання статусу учасника бойових дій, тимчасово виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування.

Водночас тих працівників, які не брали участі у бойових діях, планують направляти на ротацію до підрозділів для набуття відповідного досвіду. Фактично там підтвердили, що співробітників груп оповіщення без досвіду війни можуть переводити до підрозділів, які виконують бойові завдання.

У повідомленні не уточнили, коли саме можуть почати діяти такі зміни та яким буде механізм ротації військовослужбовців.

Що відомо про реформу ТЦК?

Законопроєкт №15236 передбачає повне перезавантження системи ТЦК. Автори документа пропонують відмовитися від нинішньої моделі, яку часто критикують через конфліктні ситуації та надмірний адміністративний тиск.

Натомість територіальні центри комплектування мають перетворитися на сервісні структури, які не лише займаються обліком та мобілізаційними процедурами, а й консультують громадян. Йдеться про допомогу з документами, роз’яснення рішень щодо мобілізації, надання доступу до електронних сервісів та пояснення прав і обов’язків військовозобов’язаних.

Окремо у документі наголошується на необхідності мінімізувати особисті контакти між працівниками територіальних центрів комплектування та громадянами на початкових етапах взаємодії.

Документ також передбачає зміну внутрішньої структури територіальних центрів комплектування. Зокрема, пропонується розділити функції обліку військовозобов’язаних, адміністрування процесів та ухвалення мобілізаційних рішень. Це дозволить зменшити концентрацію повноважень в одних руках та мінімізувати корупційні ризики.

У поясненні до документа зазначається, що нова система має стати більш прозорою, прогнозованою та зрозумілою для громадян.