Працівниця РАЦСу "одружилась" зі зниклим воїном і заробила на цьому 1 мільйон

У Києві суд майже рік розглядав справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним.

Наразі стало відоме рішення в резонансній справі. У судді жінка до останнього наполягала, що особисто знала чоловіка і, що він приїжджав до неї у відпустку, але ось спільних фото з чоловіком вона не має жодного.

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Чоловік не міг одружитись

Ольга – колишня дружина бійця переконує, що новий шлюб не міг бути укладеним, бо її колишнього чоловіка фізично не було ні в Києві, ні в РАЦСі.

Висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз теж підтвердив, що чоловік не ставив свій підпис у документах про шлюб.

Натомість Яна Біднюк – жінка, яка називає себе законною дружиною зниклого безвісти бійця, переконує, що розписалася з чоловіком 2 серпня, а потім він поїхав на службу. За місяць він зник безвісти під Бахмутом.

Ольгу, як матір дитини бійця, особисто сповістили про зникнення, і перші місяці вона як опікунка отримувала його бойові – 100 тисяч гривень на місяць. Втім, через пів року надійшло сповіщення з військової частини, що виплати ексчоловіка тепер отримує нова дружина.

Що кажуть у РАЦСі

У Дніпровському РАЦСі Києва, де одружувалися Яна Біднюк і зниклий боєць, відмовились надавати будь-які коментарі. Цікаво, що саме тут колись працювала і Яна Біднюк. Вона й зараз працює в системі РАЦС, у Міністерстві юстиції.

Сама Яна Біднюк на засіданні суду розповідала, що вона зі своїм майбутнім чоловіком і на море їздила відпочивати, і до Львова на Різдво. От тільки жодних фото звідти не змогла показати.

Жінка каже, що чоловік приїздив до Києва в червні. Хоча за даними з його частини, від дня мобілізації, 25 лютого 2022 року, він у відпустці не був, у медроті теж, СЗЧ не мав. Рапортів про відпустки, і рапорту на одруження у військовій частині не мають.

Вирок суду

Суд вивчив документальні докази, які надавали сторони, але доказів, які б засвідчили перебування чоловіка в Києві, чи в РАЦСі в день реєстрації шлюбу, адвокатка Яни Біднюк не надала.

Зрештою, суддя виніс вирок: "Визнати шлюб, зареєстрований Дніпровським відділом держреєстрації актів цивільного стану у місті Києві між військовим і Біднюк Яною Всеволодівною, актовий запис від 2 серпня 2022 року, неукладеним".

Дніпровський РАЦС має анулювати актовий запис. Захист Яни Біднюк буде подавати апеляцію. А от хто саме підробив документи й підписи – ще належить встановити слідству, відкрито відповідну кримінальну справу.

За час розгляду цієї справи Біднюк отримала бойових виплат на понад 1 мільйон гривень.