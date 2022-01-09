Працюватимуть "до повної стабілізації": війська ОДКБ не поспішатимуть покидати Казахстан

Війська ОДКБ продовжують разом з казахськими силовиками боротися проти мітингувальників. Однак контингент Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Туркменістану та Росії не планує найближчим часом покидати країну.

Так звані "миротворці" планують перебувати в Казахстані "до повної стабілізації ситуації". Про це заявив керівник місії ОДКБ в Казахстані Андрій Сердюков.

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Мітингувальників назвали "терористами"

На спільному брифінгу заступник міністра оборони Казахстану заявив, що так звана "контртерористична" операція триватиме "до повного знищення терористів". Також прозвучали уже традиційні клейма "бандити" у сторону учасників протесту.

Сам же Сердюков заявив, що так звані "миротворці" будуть до кінця цієї "операції". За його словами, війська ОДКБ будуть "виконувати свої обов'язки, однак офіційно участь у придушенні протестів до цього переліку не входить.

Що відомо про ОДКБ?

Організація Договору колективної безпеки – військовий союз 6 країн – Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Росії. Її заснували у травні 1992 року.

Війська ОДКБ в Казахстані: головне

На фоні загострення протестів у Казахстані 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Того ж вечора Радбез ОДКБ вирішив задовольнити прохання Токаєва.

Уже з наступного дня Росія почала вводити свої війська. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн.

Станом на 9 січня ОДКБ завершило розгортання своїх сил у Казахстані.

Більше про введення військ в Казахстан у нашому сюжеті: дивіться відео