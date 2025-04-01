Працював на дві спецслужби: у Польщі затримали проросійського "політолога" з кола Медведчука
- СБУ, СЗР та правоохоронні органи Польщі затримали Кирила Молчанова, проросійського пропагандиста, який раніше працював на каналах Медведчука.
- Це сталося у Польщі. У 2022-му Молчанов утік до Росії.
СБУ, СЗР та правоохоронні органи Польщі затримали проросійського пропагандиста, який раніше працював на каналах Медведчука. За даними ЗМІ, ідеться про Кирила Молчанова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ, прокуратуру та допис Дениса Казанського.
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Що відомо про затримання пропагандиста Кирила Молчанова в Польщі
В СБУ повідомили, що відбулася багатоходова міжнародна спецоперація на території ЄС.
Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері. Спочатку його затримали у Польщі, а зараз він знаходиться в одному із київських СІЗО. Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука,
– написали у відомстві.
Журналіст Денис Казанський навів феєричні деталі затримання Молчанова. За його даними, Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту. Він не відчув підступу, адже жадібність переважила. І вирішив їхати через Польщу, де його і затримали.
"Напередодні за порушення правил перебування його було депортовано з Республіки Польща. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали", – додали в прокуратурі.
СБУ повідомляє, що Молчанов був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби – ФСБ і зовнішню розвідку.
"За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави", – деталізують там.
У чому звинувачують "політолога" з пулу Медведчука Кирила Молчанова:
- У 2022 році він виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe).
- Був одним із частих гостей ток-шоу Соловйова. У 2023 році 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про ситуацію в Україні.
- Організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.
- Публічно закликав до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього використовував свій телеграм-канал, де регулярно репостив чатботи російських спецслужб, які збирають розвідувальні дані про Сили оборони.
СБУ повідомила Молчанову про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників та колабораційній діяльності.