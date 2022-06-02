Працював на Росію: поліція викрила Федотєнкова, який "віджав" "Укрбуд" та лишив людей без житла

Поліція та прокуратура здійснюють документування учасників злочинного угруповання, дії яких направлені на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресора після силового вторгнення на територію України

У середу, 1 червня, столичні правоохоронці заявили, що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до Росії. Як стало відомо “Українській правді”, мова йде про Tarantino family, яка належить Дмитру Федотєнкову.

"В ході слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підприємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва", – розповіли у Нацполіції.

Нагадаємо, що у 2019 році власник "Укрбуда" Максим Микитась звинуватив Дмитра Федотєнкова у рейдерському захопленні компанії шляхом підробки документів. Ця інформація підтверджується й тим, що на сторону Микитася врешті встали суди і Антирейдерська комісія при Мін'юсті.

Але не чекаючи судових рішень, новий "власник", замість того, щоб займатися будівництвом, почав масштабний розпродаж майна "Укрбуда" та виведення капіталів компанії - лише в перші місяці було виведено понад 4 млрд гривень. Внаслідок рейдерства й розкрадання активів компанія збанкрутувала, частину її недобудов (18 ЖК) взявся добудувати "Київміськбуд". Більшість комплексів недобудовані й досі, через такі дії рейдерів постраждало більш ніж 40 тис. осіб.

Зокрема, в ЗМІ були широко оприлюднені факти розкрадань на більш ніж 100 млн доларів. Тоді Дмитру Федотєнкову вдалося ввести всіх в оману, нав’язавши хибну точку зору на ситуацію. В результаті Микитась опинився у СІЗО, а Федотєнков вільно розкрадав активи “Укрбуду”. Тепер, коли виявляється, що рейдер "Укрбуду" працює в інтересах Росії, виникає питання: чи не була вся ця історія від початку спланована російськими спецслужбами, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні?

У будь-якому разі, тепер за Дмитра Федотєнкова взялися правоохоронці - а значить, ми з часом будемо знати всю правду. Шкода, що це не допоможе повернути витрачені на недобудовані квартири гроші, бо більшу частину вже давно виведено через бізнеси рейдерів до рф. Чи знайде тепер під час війни російський рейдер собі нову "кришу"