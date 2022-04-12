Працював в українських владних структурах: прокуратура повідомила про підозру агенту Росії

Харківська прокуратура повідомила про підозру в державній зраді російському агенту. За час своєї діяльності українських владних структурах він збирав та передавав інформацію країні-агресорці.

Як встановило слідство, підозрюваний не лише робив собі кар'єру в українській владі, але й навіть служив у Збройних Силах. Таким чином він збирав та передавав інформацію своїм кураторам з Росії.

Зауважте Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі

Як працював зрадник

Підозрюваний – колишній співробітник міліції в Донецькій області. З 2017 року працював у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України. Під час роботи там налагодив зв'язки з високопосадовцями.

Наступного року вступив до лав ЗСУ та передавав росіянаv інформацію про керівництво батальйону, ситуацію на лінії фронту. Також працював над можливостями вербування командирів. Там він пробув до 2021 року.

Після служби в армії підозрюваний продовжив свою роботу на агресора. Він збирав інформацію про підрозділи спецпризначення в Кіровоградській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Також він надавав Росії інформацію про склади озброєння та палива у Черкаській та Полтавській областях.

Чоловіка затримали у Донецькій області. Там і зареєстроване його місце проживання.

Зізнання зрадника: дивіться відео

Цікаво – Дворніков став новим командувачем війною в Україні: дивіться відео