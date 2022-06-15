Працюємо з партнерами, щоб Україна могла захищатися зараз та в перспективі, – глава Пентагону
15 червня 2022 , 20:52Читать новость на русском
У Брюсселі відбулася зустріч партнерів України "Рамштайн-3". Підсумки для ЗСУ втішні: наші воїни отримають нову зброю та допомогу.
Героїчні ЗСУ стримують шалений наступ російських окупантів на Сході. Ворог має вогневу та чисельну перевагу, але наші партнери допоможуть нівелювати ці фактори та переламати ситуацію на полі бою на користь України.
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Підтримка України продовжиться