Працюємо, щоб мати можливість відповідати на терор, – Зеленський у традиційному зверненні

Володимир Зеленський 22 червня записав традиційне звернення до українців. У ньому президент прокоментував цинічний удар росіян по Харкову й вкотре закликав партнерів посилити допомогу.

Окрім того, Зеленський заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на полі бою. У 850 день війни президент України наголосив, що наші захисники потребують більше систем ППО, а також швидшого навчання пілотів на F-16.

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Зеленський звернувся до українців

Президент України почав своє традиційне звернення з коментаря про російський авіаудар по Харкову. Так, Зеленський наголосив, що 4 авіаудари по центру міста – це "абсолютно прорахований терор". Ворог цинічно бив по центральній частині Харкова поруч з автовокзалом, і станом на зараз відомо про понад 40 постраждалих та 3 загиблих.

Водночас президент зауважив, що рятувальна операція – складна, адже стався обвал будинку.

Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально. І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що лише протягом червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський додав, що завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно. Саме тому Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.

Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб,

– додав президент.

Тому Зеленський наголосив, що системи Patriot, а також прискорення тренування наших пілотів для F-16 – це кроки, які повинні зробити партнери. Президент пояснив, що російський терор повинен програти, адже це інтерес кожної країни – жити у світі, де немає війни.

Президент заслухав доповіді командування

У 850-й день повномасштабної війни Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександа Сирського та міністра оборони України Рустема Умєрова щодо забезпечення наших сил та постачання від партнерів.

"Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з президентом Байденом, було реалізовано", – заявив президент.

Зеленський відзначив рятувальників

У зверненні президент також відзначив рятувальників, які щодня допомагають українцям, зберігаючи їхнє життя, й розбирають завали. Особливо Зеленський відзначив співробітників ДСНС Харківщини:

Михайло Тебенев,

Іван Лобанов,

Олександр Омеляненко,

Олександр Мазур,

Юрій Мацаєнко.

Також президент особисто подякував рятувальникам Київщини: Ярослав Бровченко, Олександр Борозенець, Богдан Каченко, Сергій Неділько, Тимофій Вишня.

Дякую вам та всім працівникам ДСНС України, усім місцевим службам, які працюють для людей, кожному поліцейському та волонтеру, які допомагають…

– наголосив Зеленський.

У підсумку звернення президент також подякував українським захисникам, які дають відсіч ворогу.

"І ще одне. Донеччина. Наші воїни. Покровський напрямок, Торецький, Курахівський, Краматорський. Дуже жорсткі бої, десятки російських штурмів щодня. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають наші позиції та стримують окупанта. Дякую всім нашим воїнам за силу!" – додав президент.