Працюємо, щоб заблокувати діяльність телеканалів Росії на європейських супутниках, – Ткаченко

На російські пропагандистські телеканали чекає нова порція обмежень. Олесандр Ткаченко повідомив, що Україна працює над тим, аби заблокувати їхню діяльність на супутниках Європи.

Про це міністр культури та інформаційної політики України розповів вефірі 24 каналу. За його словами, наразі у міністерстві розраховують на підтримку європейців.

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"Ми активно працюємо над тим, щоб заблокувати діяльність російських телеканалів на європейських супутниках, щоб замість них було мовлення українських супутників. Зокрема, об'єднаного ефіру", – заявив Олександр Ткаченко.

У відповідь на питання, як це працює і чи мовиться про те, що з певної лінії викинують російський канал, а на його місце поставлять єдиний ефір українських телеканалів, Ткаченко сказав: "Так".

Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що багато культурних закладів і організацій у світі відмовляється від співпраці з Росією, але список цей далеко не повний. Тому міністерство працюватиме у відповідному напрямку.

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