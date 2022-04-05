Правдиві кадри з Бучі руйнують усю систему цінностей росіян

Буча. Усі крапки вже розставлено. Опубліковано супутникові знімки з місця різанини MAXAR TECHNOLOGIES, які автоматично створюються її системами.

Неспростовні докази

Репутація MAXAR, до речі, бездоганна. Помилки виключені, як і підтасовування. Публікатор – New York Times, що підтверджує важливість супутникових фотографій.

Важливо У російську брехню, що вбивства у Бучі – фейк, вже ніхто не вірить

Знімки показують вулиці Бучі під час окупації міста військами Путіна, тобто у березні 2022 року. Зокрема, на вулиці Яблонської лежать трупи. У тому ж порядку, в тих же позах і положеннях, які фіксує відеозйомка з машини, зроблена після втечі путінських військ.

Спростувати це неможливо!

Я дуже багато бачив трупів, пройшовши сім війн, багато років роблячи кримінальну хроніку.

Супутнику нема сенсу брехати, адже він – не людина / MAXAR TECHNOLOGIES

Я знаю безліч нюансів, за якими "трупозні" постановки легко відрізняються від справжніх кадрів. Мені доводилося робити для кінематографа ("Чистилище") та детальну реконструкцію війни.

Я знаю слабкі місця та прикмети таких реконструкцій. На мою особисту думку – зйомки справжні і не є фейком. Докази, наведені MAXAR, підтверджують мою думку.

Світ росіян руйнується

Я розумію почуття росіян, які люто стверджують, що кадри з Бучі – брехня, фейк та інсценізація. Їм дуже боляче. Цей пекельний біль керує і всіма їхніми емоціями.

Ці кадри руйнують їхній світ, їхню віру в батьківщину та армію, у Путіна та "правоту" його війни. Їх сказ від того зрозумілий.

Захиститися від того, що руйнує всю їхню систему цінностей, вони можуть лише сліпим і фанатичним запереченням фактів, агресивною риторикою та папугою телевізорів. Їм не залишено вибору.

Вони зроблять все, щоб не дізнатися правди про Бучу і не допустити її до себе.

Зеленський: Я запрошую Меркель та Саркозі відвідати Бучу – дивіться відео: