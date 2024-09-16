Повідомлення про ракетний обстріл Рівненської АЕС приходять на пошту українцям: що кажуть у ДСНС

Українцям на пошти почали приходити електронні листи, начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації.

Однак жодних подібних повідомлень ДСНС не надсилала українцям. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України.

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Чи правдиві повідомлення про обстріл Рівненської АЕС

На електронні пошти українців почали приходити дивні попередження стосовно обстрілу Рівненської АЕС та підвищеного рівня радіації від нібито ДСНС. У подібних листах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на невідомі сумнівні ресурси.

Однак вищевказана інформація насправді не відповідає дійсності, а радше за все є справою окупантів та частиною російської інформаційної атаки. ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані.

Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Як наголосили там, якщо ж ви отримали подібний лист, позначте його як спам та в жодному разі не переходьте за вказаними посиланнями. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до працівників Кіберполіції.