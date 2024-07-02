Праві – нова нормальність європейської політики

"Права" хвиля в Європі не зупиниться, Франція лише її частина. Вона не змиє Європу, але буде відчутною ще довго.

Україні треба вчитися говорити з правими

Праві пропонують прості й зрозумілі, хоча, звісно, більш ніж контроверсійні відповіді.

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Їхня перевага в тому, що інші і таких не пропонують, а дефіцит лідерства в Європі зашкалює. Праві будуть впливати на всі рішення щодо нас, щодо нашої безпеки, постачань зброї, виділення грошей і вступу до Європейського Союзу.

Нам потрібно навчитися з ними говорити. Звісно, не з тими, які фінансуються з Москви, але із всіма іншими.

Після війни в нас буде чималий простір для тих, хто буде чи вважатиме себе правим. Важливо, щоб вони знайшли спільну мову з іншими європейськими правими. Але так само важливо, щоб нас не бачили як "праву" країну, адже традиційні європейські партії вбачатимуть в цьому загрозу для себе і можуть гальмувати процес вступу до Євросоюзу.

Усе це, можливо, здається чимось зовсім абстрактним зараз, але праві – це нова нормальність європейської політики. Нам прийдеться мати з нею справу.