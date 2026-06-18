В український полон нібито потрапив Антон Мілаєв. Його називають правнуком колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.

Українська сторона цю інформацію офіційно не підтверджувала. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про взяття у полон Міляєва?

Йдеться про 45-річного чоловіка, який, за даними російських джерел, минулої осені приєднався до російських збройних сил. За інформацією цих же джерел, Мілаєв нібито служив сапером та перестав виходити на зв’язок із родиною ще у листопаді 2025 року.

Пізніше його мати заявила, що отримала інформацію про можливе перебування сина в українському полоні на території, контрольованій Силами оборони України в Херсонській області.

Російські ЗМІ також стверджують, що Мілаєв є названим онуком дочки Леоніда Брежнєва Галини Брежнєвої, яка нібито виховувала його як рідного.

Українська сторона традиційно не коментує оперативні дані щодо полонених до завершення перевірки їх особи та обставин потрапляння в полон. Станом на зараз інформація про можливе перебування Антона Мілаєва в українському полоні залишається непідтвердженою незалежними джерелами.

Що відомо про долю інших нащадків колишніх лідерів СРСР?

Ніну Хрущову, правнучку колишнього лідера СРСР Микити Хрущова, російська влада внесла до реєстру так званих "іноземних агентів". Рішення пояснили її публічними виступами та критикою політики Кремля на міжнародних майданчиках.

Ніна Хрущова є американською дослідницею російської політики та професоркою міжнародних відносин у New School у Нью-Йорку. Вона спеціалізується на питаннях історії СРСР, сучасної російської політики та глобальних геополітичних процесів.

Хрущова регулярно коментує події в Росії для провідних західних медіа та бере участь у міжнародних конференціях. У своїх публічних виступах вона часто критикує політичний курс сучасного Кремля.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України її коментарі набули ще більшої уваги міжнародної аудиторії. У Росії подібна критика з боку нащадків радянських лідерів сприймається особливо чутливо та часто стає підставою для політичних рішень. Включення Ніни Хрущової до списку "іноагентів" стало черговим прикладом посилення тиску на публічних критиків російської влади за кордоном.