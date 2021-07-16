Правоохоронці спіймали на хабарі посадовця Львіввугілля: фото

Правоохоронці затримали на хабарі службовця Львіввугілля. Він вимагав у чоловіка 37 тисяч гривень за безперешкодне постачання копалин.

Слідчі поліції Львівщини наразі проводять розслідування, за матеріалами СБУ. Невдовзі чоловікові оберуть запобіжний захід.

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Службовця Львіввугілля затримали на хабарі

Правоохоронці встановили, що службовець вимагав у чоловіка 37 тисяч гривень хабаря.

За ці гроші він обіцяв укласти договір та не чинити перешкод у постачанні вугілля.

Також посадовець гарантував випустити навантажені породою автівки з території Львіввугілля.

Правоохоронці затримали службовця після одержання ним останньої частини хабаря – 25 тисяч гривень.



Поліція затримала службовця Львіввугілля / Фото Львівської облпрокуратури

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Чоловікові загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі перевіряють факти можливої причетності інших людей до цієї корупційної схеми.

Невдовзі службовцеві повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Окрім того, його планують відсторонити від посади.

Чоловік вимагав 37 тисяч гривень хабаря / Фото Львівської облпрокуратури



Невдовзі затриманого відсторонять від посади / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Львівської облпрокуратури