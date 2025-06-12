Правоохоронці запобігли теракту у людному місці Івано-Франківська

СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Івано-Франківська. Вдалося це завдяки інформкампанії "Спали" ФСБшника" та повідомленню від 15-річної школярки, яку намагалася завербувати російська ФСБ.

Ворог планував підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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У месенджер дівчині написав співробітник російської спецслужби, який запропонував гроші в обмін на співпрацю. Однак, вона завчасно звернулася до чат-бота СБУ.

Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі,

– розповіли в СБУ.

Потім росіянин наказав неповнолітній занести СВП до міського парку в годину пік. Він планував дистанційно підірвати вибухівку разом із "агенткою".

"Таким чином рашисти сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати "виконавицю" як "зайвого свідка", -йдеться у заяві СБУ.

Школярка відмовилася виконувати завдання ворожого спецслужбіста, натомість він почав погрожувати, що "здасть" її СБУ.

Але українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої, а тому теракту вдалося запобігти, а також задокументувати весь процес його підготовки.

Наразі встановлюються всі особи росіяни, які можуть бути причетні до організації теракту в Івано-Франківську.

