Лише питання часу: Буданов прокоментував перспективу об'єднання українських православних церков

Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що держава не втручається у внутрішні процеси православних церков. Він вважає об'єднання українських православних в одній церкві питанням часу.

Про це він сказав 9 квітня під час спілкування з журналістами на Закарпатті.

Що Буданов думає про перспективу об'єднання церков?

За словами Буданова, в Україні діє принцип відокремлення церкви від держави, тому подібні питання мають вирішуватися поступово і без тиску.

Україна, як і будь-яка нормальна держава, відділена від церкви. Тому дайте час цьому процесу, і все вирішиться. Поспішати тут не можна, через силу щось робити в духовному аспекті ніколи в жодній державі не приносило результату,

– сказав очільник ОП.

Буданов також звернув увагу, що Українська православна церква більше не використовує у своїй назві згадку про Московський патріархат.

Окремо він підтвердив, що контролює питання бронювання священнослужителів – ця процедура стосується представників усіх конфесій. За його словами, відповідні юридичні напрацювання вже готові, і рішення планують продовжити з урахуванням необхідних змін.

Водночас в Україні продовжують існувати дві основні православні юрисдикції – Православна церква України, яка має автокефальний статус і томос від Вселенського патріарха Варфоломія, та Українська православна церква, частина якої, особливо на тимчасово окупованих територіях, зберігає зв’язки з Москвою.

Після початку повномасштабної війни питання об’єднання православних громад навколо ПЦУ набуло значення не лише релігійного, а й безпекового. Вселенський патріарх Варфоломій неодноразово наголошував, що саме такий шлях є ключовим для досягнення церковного миру в Україні.

