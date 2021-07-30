Правознавці радять завжди вивчати ознаки тих, хто видає себе за активістів

Фахівці з юриспруденції підготували поради для бізнесу, а саме виклали головні ознаки тих, хто заробляє на питаннях екології.

Юристи підкреслили, що структура завжди класична: є організатор, під ним громадські організації, і вже далі місцеві активісти. Проте дві останні ланки не завжди здогадуються, що ними маніпулюють.

Питання в тому, що в цьому випадку ГО (громадські організації – 24 канал) розуміють, що вони будуть задіяні у протиправній схемі, у якій їх просто використовують, маніпулюючи їхнім світлим баченням захисту чистого чи безпечного довкілля. Ця проблема коли вигадується чи створюється, навіюється все місцевим людям, місцевим активістам, які будуть підтримувати повністю їхні ідеї,

– Іван Проданик.

Правознавці радять населенню завжди вивчати ознаки тих, хто видає себе за активістів. Наприклад, якщо громадські організації не мають чітко визначеної мети, невідомі в екологічних колах, не мають публікацій, і не мають в штаті екологів чи прозорості у фінансування – велика ймовірність долучитися до екорейдерства.