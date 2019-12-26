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      Праздник в Путинскую РФ приходит в черных балаклавах

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      Российский оппозиционер Алексей Навальный / Алексей Навальный/Twitter

      В Путинской РФ своя особая, скрепная, новогодняя атмосфера.

      В офисе ФБК утром опять пилили двери и проводили обыски из-за отказа удалять с YouTube главный отечественный фильм 2017 года "Он вам не Димон" (да, у Медведева до сих пор знатно бомбит). Комментируя обыски в ФБК Алексей Навальный отметил:

      Снова выпилили двери. Снова все выносят. Ну то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества.  Добавив,  фильм не будет удален, несмотря ни на какое давление.

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      Помимо этого обыски были проведены и у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной), после чего женщина была доставлена в здание СК на Петровке и допрошена.

      Это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории оккупированных РФ частей Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

      Праздник в Путинскую РФ приходит в черных балаклавах и с полицейскими дубинками — какое государство, такой в нем и Новый Год.

      Источник: Запретное мнение

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська Олексій Навальний Публікації
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