У Празі намагалися зірвати український прапор: затримано чоловіка з нашивками "Вагнера" і Z

У Празі мітингувальники намагалися зняти з будівлі Національного музею український прапор. У це втрутились правоохоронці.

У підсумку поліція затримала чоловіка з нашивками "Вагнера" та Z. Наразі встановлюють усі обставини.

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У Празі намагалися зірвати український прапор

11 березня мітингувальники вимагали зняти з будівлі Національного музею український стяг. Правоохоронці закликали демонстрантів розійтися.

Як стало відомо, мітингувальники незадоволені високим рівнем інфляції, а також вимагали припинити підтримку України. Організатор мітингу – позапарламентська партія PRO та її голова Їндржіх Райхл, який заявляв, що країні потрібен уряд, який буде насамперед турбуватися про чеських громадян.

Правоохоронці повідомили, що через мітинг було затримано 18 осіб. Двоє поліцейських отримали поранення та були госпіталізовані.

Окрім цього, поліцейські затримали чоловіка з нашивкою "вагнерівців" та символом Z.

Мітинг у Празі / фото Novinky.cz

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В аеропорту Праги затримали російського окупанта

Раніше в аеропорту Праги затримали росіянина, який причетний до окупації Криму у 2014 році. Арешт відбувся на основі українського ордера.

Так, чеська поліція затримала російського окупанта на вимогу України. Ним є проросійський активіст Олександр Франчетті.

Як виявилось, Франчетті був учасником подій у Криму у 2014 році, коли Росія окупувала його та провела незаконний референдум за приєднання півострова до себе. За декілька днів до початку російської окупації він створив угрупування "Північний вітер", яке складалося з 11 осіб. Усі вони відповідали за охорону електропередач та газопроводу, а також мали виявляти "екстремістські групи". Угрупування Франчетті співпрацювало з ВМС Росії.