Представились бійцями ЗСУ: до рятувальників прийшли диверсанти та просили одяг

У Києві до військово частини прийшли чоловіки, які представилися бійцями ЗСУ. Однак згодом виявилося що це ворожі диверсанти. Їх затримали.

Російські диверсанти прийшли до 44-ї ДПРЧ в Києві. Там вони представилися бійцями ЗСУ. І навіть показали якісь посвідчення.

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При цьому диверсанти були у формі Збройних Сил, у бронежилетах та з автоматами.

"Прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовики", – розповіли в ДСНС.

Таке прохання та поведінка незнайомців викликали підозру в рятувальників. Тож там подзвонили до правоохоронців.

Щоб відволікти окупантів, їм надали одяг.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали", – повідомили в ДСНС.



Затримання диверсантів у пожежній частині в Києві / Фото ДСНС