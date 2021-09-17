Представник Кабміну у Раді потрапив до реанімації з коронавірусом

Представник уряду в парламенті та керівник секретаріату фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває у реанімації.У нього діагностували коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Політик закликав людей вакцинуватись, аби уберегтись від ускладнень від COVІD-19.

Що відомо про Тараса Мельничука:

Йому 32 роки, родом з Тернопільщини.

Має 4 вищих освіти: педагогічну, юридичну, державне управління, а також публічне управління та адміністрування.

Захистив дисертацію в галузі публічного управління.

До роботи у парламенті працював радником міністра Кабінету міністрів, займався зв'язками з Верховною Радою.

Був виконувачем обов'язків керівника апарату Київської облдержадміністрації.

Нещодавно коронавірусом інфікувався Разумков

Зазначимо, що нещодавно коронавірусом інфікувався і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Нараз спікер перебуває на самоізоляції та працює дистанційно. Це вже другий COVID-19 Разумкова, попередній він переніс у листопаді.

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