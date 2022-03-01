Представники ЄС вийшли із залу, коли там почав виступати путінський поплічник Лавров
1 березня 2022 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Вперше за всю історію представники Європарламенту вийшли із залу, коли там почав виступати один з організаторів війни в Україні Сергій Лавров.
На конференції ООН представники ЄС відмовилися слухати російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Дипломати вийшли з залу, як тільки на екрані з'явився Лавров.
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Такий жест з боку парламентарів стався вперше за всю історію. Так в ЄС висловили мовчазний протест проти російської пропаганди та агресії.
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