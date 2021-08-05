Представниці "Міс України" здали кров для дитячої лікарні "Охматдит"

Представниці конкурсу "Міс Україна" здали кров для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Зробили це для того, щоб допомогти хворим дітям.

Також для того, щоб популяризувати донорський рух серед молоді України. Про це розповіли на офіційній сторінці конкурсу.

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Представниці "Міс України" здали кров для дитячої лікарні в Києві

Донорами крові стали претендентки на участь та конкурсантки минулих років конкурсу. Це відбулось в рамках донорської акції.

Голова оргкомітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова розповіла, що наразі багатьом медичним закладам потрібні донори.

Своїм прикладом ми хотіли звернути увагу українців, що стати донором дуже просто. А дві години можуть врятувати чиєсь життя,

– заявила Щіпцова.

Вона також додала, що представниці конкурсу:

дотримувалися усіх умов, необхідних для того, щоб стати донором;

виконали усі рекомендації з підготовки до процедури здачі крові.

Також глава оргкомітетут також подякувала друзям з "Донор.UA" за організаційну підтримку. Лікар-трансфузіолог Центру служби крові Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Інна Вільшанівська заявила, що донори потрібні завжди.

Кожні 3 секунди хтось в світі потребує переливання крові, кожна третя особа у світі хоча б раз у житті потребує переливання крові,

– розповіла Вільшанівська.

Та запевнила, що наводить статистику, щоб було зрозуміло, наскільки це важливо. Адже, на жаль, не всі розуміють, що потреб насправді велика. Лікарка подякувала представницям конкурсу за те, що стали донорами для дітей, адже вони "поділилися краплинкою крові для порятунку дитячого життя".

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