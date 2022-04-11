Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві

Європейський Союз вирішив повернути своє представництво в столицю України. Його евакуювали 24 лютого до польського міста Ряшів.

Так, посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повернувся до столиці.

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ЄС повернувся до Києва!

– написали у представництві.

На опублікованому знімку посол Матті Маасікас стоїть поруч з прапором ЄС на флагштоку. Він встановлений біля будівлі представництва на вулиці Володимирській,101 в Києві.

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