Представництво ЄС в Україні відновило роботу в Києві
11 квітня 2022 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:твіттер представництва ЄС в Україні
Європейський Союз вирішив повернути своє представництво в столицю України. Його евакуювали 24 лютого до польського міста Ряшів.
Так, посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повернувся до столиці.
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ЄС повернувся до Києва!
– написали у представництві.
На опублікованому знімку посол Матті Маасікас стоїть поруч з прапором ЄС на флагштоку. Він встановлений біля будівлі представництва на вулиці Володимирській,101 в Києві.
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