Представниця Зеленського в Криму запевнила, що компромісів по півострову не буде

Тема Криму повинна звучати постійно на усіх майданчиках і ключовим є те, що Крим взагалі повернувся у формат перемовин із росією. Раніше, росіяни взагалі не хотіли про це розмовляти, бо це для них було закрите питання.

Про це 24 каналу розповіла постійна представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева. Вона також зазначила, що потрібно усвідомлювали, що росія не піде на такі поступки чи пропозиції.

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"Якби росія поступилася, то можна було б говорити про цілковитий програш окупантів, бо тема Криму – це особиста тема путіна", – зазначила Ташева.

За її словами, рейтинги путіна перед виборами у 2014 році критично впали, тому через "собіраніє рускіх зємєль" хоча Крим ніколи не був російським – він зміг собі на окупації півострова підняти рейтинг.

Таміла Ташева постійна представниця президента України у АР Крим Важливо говорити, що ми про Крим не забуваємо і коли експерти чи представники інших держав починають говорити про компроміси – ми одразу їх відкидаємо. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності нашої держави, не може бути і ніколи не буде.

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