Вчителі важливі: премія Global Teacher Prize Ukraine 2024 почала приймати анкети

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україні відзначать найкращого вчителя – щорічна національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про початок збору анкет. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Global Teacher Prize Ukraine відзначає вчителів-змінотворців з 2017 року. Два останні роки від початку повномасштабного вторгнення Росії премія не обирала найкращого вчителя країни, зосередившись на документуванні історій вчительства воєнного часу. Цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine повертається до формату професійної відзнаки найкращого серед кращих.

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Організатор премії, громадська спілка "Освіторія", шукає педагогів, які зробили видатний внесок у професію, учнів і суспільство, чия професійна майстерність потребує гідного визнання.

"Робота вчителя зараз вимагає не лише професійності, а й глибокої емпатії, сили духу та відданості. Українські вчителі не раз показали, що якими б страшними й складними не були реалії, вони не злякаються і не покинуть своєї роботи. І як справжні професіонали, вони не просто "справляються", вони творять дива, щодня стаючи опорою для наших дітей".

Global Teacher Prize Ukraine — це визнання їх невтомної праці, витримки та майстерності. Ми вшановуємо тих, хто виховує наступне покоління українців та українок, бо від того, який фундамент із цінностей та сенсів буде закладено у школах, залежатиме майбутнє нашої країни,

– говорить Зоя Литвин, голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine.

Збір анкет триває до 8 липня на сайті Global Teacher Prize Ukraine. Заповнити заявку може сам учитель або його можуть номінувати друзі, колеги, учні чи їхні батьки – обмежень немає. Головного переможця визначатимуть кілька експертних груп у чотири етапи, а його ім'я стане відомим під час церемонії нагородження 5 жовтня. Головний переможець отримає 1 000 000 гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize. Збір анкет триває до 8 липня / Фото Global Teacher Prize Ukraine

Також відзначать педагогів у кількох окремих номінаціях, як от молодий учитель, учитель-новатор, вибір українців та інших. Традиційно буде зроблений "Вибір серцем" – спеціальна відзнака від ведучої 1+1 Марафон і ТСН, інтерв'юєрки Наталії Мосейчук, яка восьмий рік поспіль є кураторкою премії.

Весна вже багато років поспіль для мене – не фінішна пряма у школі. З точністю до навпаки. Підготовка до найбільш очікуваної мною та багатьма освітянами події року – Global Teacher Prize Ukraine.

"Одразу кілька команд залучені в глобальний процес пошуку, висвітлювання та просування педагогів, які щороку поповнюють безцінну скарбницю крутих освітян. Вже втретє премія відбудеться в умовах повномасштабної війни. Ми не збавили темп. Навпаки. Знайшли вчителів, яких проявив час та обставини. Педагогів, які здійснили вчинки, варті Громадян з великої літери. Вже зовсім скоро історії таких мужніх освітян ви побачите в медіапросторі. З особливим трепетом я ставлюсь до номінації, яку маю честь курувати. Зазвичай, саме у "Виборі серцем" номінуються освітяни, які проявили максимум душевних сил, життєві історії яких вражають безпрецедентною глибиною людяності та відданості своїм учням. Таких вчителів знайшли не ми. Таких знайшла клята війна. Номінуйте своїх педагогів. Віддайте їм належну шану та повагу", – зауважує Наталія Мосейчук.