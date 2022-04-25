Прем'єр Болгарії закликав громадян пожертвувати свої зарплати у фонд допомоги України

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков відкрив кампанію зі збору коштів для допомоги українського народу. Фонд створено в першу чергу для пожертв болгар.

Фонд для допомоги України

Він закликав кожного громадянина Болгарії, хто справді хоче допомогти Україні, пожертвувати свою зарплатню та додав, що вже зробив це сам.

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Він зазначив, що більшість Європейських країн допомагають Україні зброєю й це не призвело до того, що Росія оголосила їм війну.

Доки ми не досягнемо цього політичного консенсусу, як громадяни Болгарії, які вважають, що ніхто в Європі не має права нападати на своїх сусідів та вбивати мирних жителів, ми можемо вільно допомагати Україні фінансово,

– зазначив прем'єр.

Саме тому, за його словами, він створює кампанію зі збору фінансового ресурсу для українського уряду.

Він вказав реквізити для внесків: одержувач: ВДУ 0515 Київ; IBAN: UA13322313000002520300000021; SWIFT: EXBSUAUX

Напередодні стало відомо, що 27 квітня, до Києва прибуде прем'єр-міністр Болгарії з делегацією парламентарів.

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