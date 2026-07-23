Прем'єр головуючої у Раді ЄС Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва

До України з офіційним візитом 23 липня прибув прем'єр Ірландії Міхол Мартін. Зараз країна головує у Раді ЄС.

Про це повідомляє Irish Examiner.

Що відомо візит прем'єра Ірландії?

Під час свого візиту Міхол Мартін матиме зустріч із президентом Зеленським та прем'єром Корецьким.

Також він відвідає український парламент, Верховну Раду, а ще зустрінеться зі спікером Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ.

Також прем'єр відвідає цивільні райони Києва, постраждалі від нещодавніх атак Росії, та зустрінеться з міжнародними організаціями та благодійними організаціями, які допомагають постраждалим від атак коштом ірландського фінансування.

Окрім того, запланована зустріч із членами ірландської громади в Києві.

Зазнавши понад 4 роки жорстокої агресії проти свого народу та території, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість та мужність перед обличчям невпинних російських атак, які посилилися на Київ та інші частини країни останніми тижнями,

– казав посадовець.

Він зазначав, що підтримка України є центральним пріоритетом ірландського головування в ЄС.

"Цей візит – це можливість почути безпосередньо від президента Зеленського та прем'єр-міністра Корецького про ситуацію на місцях та потреби українського уряду, який вже 5 рік захищає свою країну від російської агресії", – говорив Мартін.

Нагадаємо, що 16 липня до України також приїздив Кір Стармер. Він зустрівся із Володимиром Зеленським. Візит він здійснив під час свого останнього тижня роботи прем'єром Великої Британії.