Про це повідомляє Irish Examiner.
Що відомо візит прем'єра Ірландії?
Під час свого візиту Міхол Мартін матиме зустріч із президентом Зеленським.
Також він відвідає український парламент, Верховну Раду, а ще зустрінеться зі спікером Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ.
Також прем'єр відвідає цивільні райони Києва, постраждалі від нещодавніх атак Росії, та зустрінеться з міжнародними організаціями та благодійними організаціями, які допомагають постраждалим від атак за рахунок ірландського фінансування.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім того, запланована зустріч із членами ірландської громади в Києві.