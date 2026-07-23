Про це повідомляє Irish Examiner.

Що відомо візит прем'єра Ірландії?

Під час свого візиту Міхол Мартін матиме зустріч із президентом Зеленським.

Також він відвідає український парламент, Верховну Раду, а ще зустрінеться зі спікером Стефанчуком, щоб обговорити переговори щодо вступу України до ЄС та порядок денний внутрішніх реформ.

Також прем'єр відвідає цивільні райони Києва, постраждалі від нещодавніх атак Росії, та зустрінеться з міжнародними організаціями та благодійними організаціями, які допомагають постраждалим від атак за рахунок ірландського фінансування.

Окрім того, запланована зустріч із членами ірландської громади в Києві.