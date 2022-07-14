Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подає у відставку

Маріо Драгі вирішив піти з посади прем'єр-міністра Італії. Все тому, що в коаліції трапився розкол.

Про рішення піти у відставку Драгі повідомив 14 липня. Він передасть свою заяву президенту Італії Серджо Маттареллі.

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Сьогодні ввечері я подам президенту заяву про відставку. Сьогоднішні голосування в парламенті є дуже значущими з політичної точки зору. Більшість національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення, зникла. Пакт довіри, який лежав в основі дій уряду, зазнав краху,

– заявив глава уряду.

Перед тим Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду. Все тому, що партія "Рух п'яти зірок" не брала участі в голосуванні. Після цього прем'єр зустрівся з президентом для обговорення свого майбутнього.

Що цьому передувало

Останнім часом в коаліції італійського уряду трапився розкол. Партія "Рух п'яти зірок", яка є однією з найбільших, відмовилася голосувати за важливі законопроєкти. Так, глава політсили Джузеппе Конте заявив, що партія не підтримає фінансову допомогу для населення – виділення грошей сім'ям та компаніям через енергетичну кризу та інфляцію.

Крім того, "Рух п'яти зірок" не підтримував надання зброї Україні. Через це низка партійців вже покинули політсилу.

Зокрема міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо напередодні заявив про вихід з "Руху п'яти зірок". Політик казав, що сформує нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд Драгі.

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