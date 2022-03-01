Прем'єр-міністр Польщі запропонував Євросоюзу відмовитись від закупівель російського вугілля

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Брюсселя зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Він закликав ЄС накласти ембарго на купівлю російського вугілля, а також не купувати нафту і газ.

Моравецький відзначив, що саме за ці гроші Росія використовує для фінансування війни проти України.

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Відтак накладені на Росію фінансові санкції хоч і помітні, але є можливість швидше покласти край російській військовій агресії.

"Російська економіка отримала величезний удар, величезні збитки. Але не треба обманювати, та ж економіка також щодня живиться від валюти за рахунок продажу вугілля і газу", – заявив Моравецький.

Він повідомив, що розмовляв з головою Єврокомісії про те, як зробити Європу незалежною від російського вугілля.

"Я закликав не імпортувати російське вугілля в Європу, ввести ембарго на російське вугілля. І в найближчі місяці також не купувати нафту і газ з Росії. Тому що саме те, за допомогою чого Путін може фінансувати військову машину", – сказав польський прем'єр.

Тому, як він пояснив, Польща вимагає допомоги Україні, але також санкцій для Росії, щоб "не Путін вирішував долю України, щоб Україна сама вирішувала свою долю".