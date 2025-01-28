Прем'єр-міністр Сербії Вучевич подає у відставку на тлі масштабних антиурядових протестів

На тлі протестів у Сербії прем'єр-міністр країни Мілош Вучевич у вівторок, 28 січня, подав у відставку. Він додав, що залишатиметься на посаді, доки не оберуть його наступника.

Також до приходу нового прем'єра уряд буде у відставці та працюватиме в технічному мандаті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tanjug.

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Вучевич йде у відставку на тлі протестів через трагедію у місті Новий Сад

Протести у Сербії тривають через падіння даху на залізничному вокзалі у місті Новий Сад 1 листопада 2024 року, де загинули 15 осіб. Лише у липні у приміщенні завершили ремонт.

Під час мітингу 27 січня було скоєно напад на студентів. Вучевич сказав, що впевнений, що винних буде покарано.

Він додав, що трагедія на залізничному вокзалі кинула величезну тінь на досягнення уряду і що Сербія з того моменту застрягла у цьому інциденті.

На жаль, ми знову побачили політичне зловживання цією трагедією та спроби когось заробити на аварії, для когось політично заробити на втраті людських життів,

– сказав Вучевич.

Після нападу на студентів Вучевич заявив про відставку і додав, що разом із урядом увесь час, доки не призначать нового прем'єра, буде "виконувати свою роботу професійно та відповідально".

У відставку також піде мер Нового Саду Мілан Джурич.