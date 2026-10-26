До Києва приїхав прем'єр-міністр Молдови: яка мета візиту

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан 26 жовтня прибув із робочим візитом до Києва разом із трьома урядовцями. У столиці політик проведе переговори з керівництвом України та візьме участь у міжнародному форумі.

До складу молдовської делегації увійшли міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, очільник оборонного відомства Анатолій Носатий і міністр енергетики Дорін Жунгієту. Про це пише Newsmaker із посиланням на заяву уряду країни. Гості з Кишинева планують обговорити ключові напрями двосторонньої співпраці.

Яка програма візиту делегації з Молдови

У програмі поїздки передбачені зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Сергієм Корецьким і спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Сторони зосередяться на зміцненні двосторонніх відносин, розвитку торгівлі, питаннях регіональної безпеки та спільному європейському шляху обох держав.

Крім того, Тофан разом із Корецьким візьмуть участь у Київському міжнародному економічному форумі. Захід присвячений інвестиційним можливостям та поглибленню економічної співпраці між країнами.

Візит молдовського посадовця відбувається на тлі активного діалогу між країнами. Раніше урядовці вже обговорювали спільні виклики в енергетиці, підготовку до зимового періоду та розвиток взаємодії у цій сфері.

Також Тофан зазначав, що розглядав можливість закупівлі природного газу для потреб Молдови в Україні та мав намір деталізувати це питання у Києві. Водночас президентка Молдови Мая Санду заявляла, що її держава готова прийняти новий потік біженців з України, якщо виникне така потреба.