Не сподобались питання: прем'єр Таїланду оббризкав журналістів антисептиком – відео

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча нестандартно відреагував на незручні питання журналістів. Замість відповіді політик просто оббризкав їх антисептиком.

Деталі інциденту у Таїланді

Подія трапилася на пресконференції, коли політика запитали про кадрові зміни в уряді.

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Напередодні 3 міністрів арештували. Тому журналісти запитали, кого можуть призначити на посади. Таке питання обурило прем'єра.

У вас є ще питання? Я не знаю, я цього не бачив. Адже прем'єр повинен знати такі речі першим, правда?

– заявив політик.

Після цих слів він підійшов до журналістів та по черзі всіх оббризкав антисептиком. Далі чиновник вийшов з приміщення.

Прем'єр "відповів" журналістам антисептиком: відео