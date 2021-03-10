Не сподобались питання: прем'єр Таїланду оббризкав журналістів антисептиком – відео

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча нестандартно відреагував на незручні питання журналістів. Замість відповіді політик просто оббризкав їх антисептиком.
Джерело:The Sun
Деталі інциденту у Таїланді
Подія трапилася на пресконференції, коли політика запитали про кадрові зміни в уряді.
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Напередодні 3 міністрів арештували. Тому журналісти запитали, кого можуть призначити на посади. Таке питання обурило прем'єра.
У вас є ще питання? Я не знаю, я цього не бачив. Адже прем'єр повинен знати такі речі першим, правда?
– заявив політик.
Після цих слів він підійшов до журналістів та по черзі всіх оббризкав антисептиком. Далі чиновник вийшов з приміщення.
Прем'єр "відповів" журналістам антисептиком: відео
Що відомо про Чан-Оча
У 2014 році політик очолив військовий переворот у Таїланді. Після парламентських виборів у березні 2019 року він став прем'єр-міністром.
Чиновник славиться частими нападами на журналістів і неналежною поведінкою.
Джерело: Вікіпедія