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      Прем'єр Гончарук привітав з Новим роком і подякував за "дуже правильний вибір": відео

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      Гончарук та Кабмін привітали українців з Новим роком та Різдвом / zbruc.eu

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Кабінет Міністрів України записали новорічне привітання. У ньому Гончарук, зокрема, озвучив мрію перетворити Україну у найуспішнішу країну у світі.

      Відео зі святковим привітанням від українських урядовців опублікував Кабінет Міністрів України. Пряма мова:

      До слова: Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2020 роком: відео

      Дорогі українці, вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління. Ми вам за це дуже вдячні.

      Уперше в історії нашої країни президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася.

      За останні 4 місяці нам вдалося дуже багато, але ми розуміємо, що цього недостатньо, щоб ви відчували реальні зміни.

      У наступному році – я хочу вам побажати – щоб нам усім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну у світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни а нашій країні.

      Ми вам вдячні за довіру. З Новим роком і Різдвом Христовим. Щиро ваш, український уряд. З Новим роком, Україно.

      Новорічне привітання Кабінету Міністрів України: дивіться відео

      Як українці святкують Новий рік?

      • Більшість проведуть новорічну ніч вдома – 67%, такі результати опитування. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів.
      • До останнього не знали, де зустрічати Новий 2020 рік 6,3% опитаних українців.
      • Дехто з українців вирішив провести новорічну ніч у самоті, перед телевізором. Таких людей – 3,4%. Трохи менше опитаних 31 грудня будуть у публічних закладах.
      • Ще 0,6% опитаних проведуть новорічну ніч у цікавій подорожі Україною і стільки ж – за кордоном. 0,5% опитаних розповіли, що будуть у новорічну ніч "у "колі" інтернету". Інші варіанти відповідей назвали 0,4% українців.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Різдво
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