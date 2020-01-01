Прем'єр Гончарук привітав з Новим роком і подякував за "дуже правильний вибір": відео

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та Кабінет Міністрів України записали новорічне привітання. У ньому Гончарук, зокрема, озвучив мрію перетворити Україну у найуспішнішу країну у світі.

Відео зі святковим привітанням від українських урядовців опублікував Кабінет Міністрів України. Пряма мова:

До слова: Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2020 роком: відео

Дорогі українці, вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління. Ми вам за це дуже вдячні.

Уперше в історії нашої країни президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоб країна реально змінилася.

За останні 4 місяці нам вдалося дуже багато, але ми розуміємо, що цього недостатньо, щоб ви відчували реальні зміни.

У наступному році – я хочу вам побажати – щоб нам усім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну у світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни а нашій країні.

Ми вам вдячні за довіру. З Новим роком і Різдвом Христовим. Щиро ваш, український уряд. З Новим роком, Україно.

Новорічне привітання Кабінету Міністрів України: дивіться відео

Як українці святкують Новий рік?