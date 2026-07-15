Вступ до ЄС, зміни в уряді та зима: головне з пресконференції Зеленського і фон дер Ляєн у Києві
Президент України Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дали спільну пресконференцію у Києві 15 липня. Під час розмови із журналістами політики порушили тему євроінтеграції нашої країни, кадрових рішень в уряді, а також підготовки до зими.
Головні заяви Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн зібрав 24 Канал.
Які заяви зробили Зеленський та фон дер Ляєн 15 липня?
Володимир Зеленський підкреслив, що постійно обговорюємо це питання з європейськими партнерами. Європа дуже багато допомагає Україні. Фактично саме Європа сьогодні забезпечує основне фінансування. Але коли ми говоримо про майбутні гарантії безпеки, ми одразу згадуємо Сполучені Штати. Так не повинно бути. Мені б дуже хотілося, щоб Європа відігравала ще сильнішу роль, Він також відзначив, що зараз саме той момент, коли Європа може зробити визначальний внесок у досягнення миру, тому й повинна мати своє місце за столом переговорів. "Я дуже на це розраховую", – зауважив Зеленський. Урсула фон дер Ляєн пояснила, що Євросоюз зараз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Я добре пам'ятаю, наскільки складними були переговори щодо кожного попереднього пакета. Щоразу нам доводиться знаходити баланс між витратами, які несе Європейський Союз, і тією ціною, яку за санкції має заплатити Росія, Вона також сказала, що у Брюсселі чітко бачать вплив усіх ухвалених пакетів санкцій на російську економіку, тож Урсула фон дер Ляєн переконана, що й 21-й пакет санкцій зрештою буде погоджений. Володимир Зеленський, коментуючи майбутній пакет санкцій ЄС, зауважив, що українцям хотілося б, щоб усе відбувалося швидше. Але вже сам факт того, що це буде 21-й пакет санкцій, є дуже важливим. "Не менш важливою є єдність Європейського Союзу, яка зберігається попри всі труднощі. Так, люди втомлюються. Але цього не потрібно боятися. Потрібно бути наполегливими. І пам'ятати, що від санкцій втомлюються не лише європейські лідери, які змушені шукати компроміси. Від них втомлюється й Росія. Втомлюється її економіка. І це надзвичайно важливо. Довга війна виснажує всіх", – пояснив глава держави. Зеленський також наголосив, що питання лише в тому, хто втомиться першим. Я сподіваюся, що Європа – і, безумовно, Україна, для якої ця боротьба є історичним вибором, – вистоять. Ми переможемо. Хоча без Європейського Союзу це було б надзвичайно складно. І дуже важливо, щоб європейці втомилися хоча б на один день пізніше, ніж росіяни. Думаю, саме це сьогодні є головною метою, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне відкрити інші переговорні кластери про вступ України якомога швидше. Але президентка ЄК зауважила, що різні кластери стосуються різних сфер. Наприклад, другий кластер присвячений внутрішньому ринку. І країни-кандидати перебувають на дуже різних стартових позиціях. Якщо говорити про Україну, то вона вже виконала значну частину роботи, передбаченої саме другим кластером. Це стало можливим завдяки чинній поглибленій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, а також завдяки програмі Ukraine Facility, яка поєднує фінансову підтримку з реалізацією реформ, Вона також підкреслила, що багато із цих реформ безпосередньо стосуються функціонування внутрішнього ринку. "Саме тому я можу сказати, що другий кластер уже фактично готовий до відкриття. І це ще раз підтверджує: ми справді прагнемо відкривати нові переговорні кластери якомога швидше", – резюмувала очільниця Єврокомісії. Президент зауважив, що не зосереджувався б лише на посольстві України у Сполучених Штатах. Адже є й інші посольства, де також накопичилися певні питання. Ми зараз обговорюємо це з першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Кислицею та, безумовно, з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Він наголосив, що ідеться про цілий перелік українських послів у різних країнах, яких планується замінити. "Коли рішення буде остаточно узгоджене, ми обов'язково повідомимо про нього публічно. Поки що остаточного рішення ще немає", – зазначив український лідер. Володимир Зеленський наголосив, що не менш важливим пріоритетом є налагодження ефективної взаємодії між армією та Міністерством оборони, розв'язання проблем, пов'язаних із територіальними центрами комплектування, а також питання захисту українського неба. Сьогодні в мене також запланована нарада з міністром оборони. Усі ці питання будуть обговорені ще до засідання фракції. Єдність – це наша велика сила, Він пояснив, що міністерство оборони та Збройні Сили повинні діяти як єдина команда. Ще один пріоритет – оборонно-промисловий комплекс. "Наш ОПК працює передусім для захисту українського неба, але не лише. Ми активно розвиваємо цей напрям. Нам потрібно дуже швидко рухатися вперед, без будь-яких політичних суперечок, концентруючись на головному – примусити Росію завершити цю війну", – роз'яснив Зеленський. Стосовно кадрових рішень український лідер сказав, що передусім він почує пропозиції Сергія Корецького. Особливо під час війни все має ґрунтуватися на командній роботі: на діалозі всередині парламентської фракції, баченні майбутнього прем'єр-міністра, його презентації та нашій спільній роботі. Фактично найближчим часом ми повинні інституційно узгодити всі ці рішення, Володимир Зеленський наголосив, що виходячи з пріоритетів держави, потрібно ухвалювати відповідні рішення. Наразі найголовнішим завданням уряду, за словами президента, є підготовка до зими. Саме тому, після всіх консультацій, Сергій Корецький, на мою думку, є найбільш підготовленою людиною для роботи на посаді прем'єр-міністра України. Сьогодні у нього відбудеться зустріч із парламентською фракцією. Там він обговорюватиме деталі, зокрема майбутній склад уряду, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що від початку російської агресії Євросоюз уже надав 4 мільярди євро на підтримку української енергетики. До наступної зими буде виділено ще 912 мільйонів євро. Ми хочемо бути впевненими, що українська енергетична система працюватиме стабільно, Вона також наголосила, що Євросоюз продовжить підтримувати, відновлювати та зміцнювати українську енергетичну інфраструктуру відповідно до вже погодженого плану. "Що б не сталося, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців були світло і тепло", – резюмувала фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії зауважила, що пакет допомоги від ЄС обсягом 90 мільярдів євро вже почав працювати. Значна частина коштів буде спрямована саме на розвиток української оборонної промисловості. 30 червня Брюссель виділив перший пакет у розмірі 4 мільярдів євро. За словами фон дер Ляєн, це найбільший пакет підтримки виробництва безпілотників, який коли-небудь надавався. І сьогодні я хочу оголосити про виділення ще 1 мільярда євро на виробництво дронів. Але потрібно ще більше. Саме тому ми щойно погодили ще 10 мільярдів євро на розвиток виробництва дронів, літаків і ракет, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що першим етапом у партнерстві ЄС та України у сфері оборонної промисловості стала нова домовленість щодо виробництва безпілотників. Це відкриває абсолютно новий рівень співпраці. Йдеться про створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестицій та експертизи українському оборонно-промисловому комплексу, – пояснила лідерка ЄК. Вона також наголосила, що мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями. "Ми не лише разом розроблятимемо нове покоління безпілотних систем, а й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше. Це потрібно для того, щоб Україна отримала все необхідне вже сьогодні, а Європа водночас сформувала оборонні спроможності, які знадобляться їй завтра", – пояснила фон дер Ляєн. Окрім того, президентка Єврокомісії підкреслила, що Київ та Брюссель уже працюють над розширенням цієї моделі співпраці. Зокрема, цю модель хочуть застосувати й у сферах протиповітряної оборони та ракетних технологій. Крім того, планується поглибити інтеграцію оборонних промисловостей України та ЄС. Володимир Зеленський також зауважив, що 15 липня у Києві був підписаний перший документ, який стане основою великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для реалізації нашої антибалістичної програми, яку ми презентували позавчора у Франції, Український лідер також зазначив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, що необхідно зробити спільно з Європейським Союзом для підготовки до зими у нашій країні. "Енергетика залишається незмінним пріоритетом", – наголосив Зеленський. Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над відкриттям кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. Уже відкрито два кластери. Шостий відкрили вчора. Вітаю наші команди та щиро дякую всім за цю роботу, Він також наголосив, що українська сторона сподівається на відкриття всіх інших кластерів. "Зараз ми також дуже очікуємо, що запрацює новий пакет європейських санкцій. Це непросто, але ми розраховуємо на Європейський Союз і очікуємо ухвалення вже 21-го санкційного пакета", – сказав Зеленський.
Чи братиме участь Європейський союз у майбутніх перемовинах щодо України?
– сказав український лідер.
Як ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії?
– зазначила президентка Єврокомісії.
– резюмував президент.
У Єврокомісії сказали, коли відкриють нові переговорні кластери з Україною
– пояснила фон дер Ляєн.
Зеленський анонсував зміни у дипломатичному корпусі
– пояснив Зеленський.
Що сказав президент про зміни у міністерстві оборони
– зауважив президент.
– резюмував Володимир Зеленський.
Зеленський пояснив, чому вважає кандидатуру Корецького найкращою на посаду прем'єра
– пояснив президент.
Як ЄС підтримає Україну у підготовці до зими
– пояснила президентка ЄК.
Фон дер Ляєн оголосила про виділення 11 мільярда євро на виробництво дронів, літаків та ракет
– зазначила очільниця ЄК.
Очільниця Єврокомісії розкрила, що передбачає оборонна співпраця з Україною
Президент розповів про історичний документ, який підписали з ЄС
– пояснив президент.
Зеленський подякував за відкриття кластерів у переговорах з ЄС.
– зауважив президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що постійно обговорюємо це питання з європейськими партнерами.
Європа дуже багато допомагає Україні. Фактично саме Європа сьогодні забезпечує основне фінансування. Але коли ми говоримо про майбутні гарантії безпеки, ми одразу згадуємо Сполучені Штати. Так не повинно бути. Мені б дуже хотілося, щоб Європа відігравала ще сильнішу роль,
Він також відзначив, що зараз саме той момент, коли Європа може зробити визначальний внесок у досягнення миру, тому й повинна мати своє місце за столом переговорів.
"Я дуже на це розраховую", – зауважив Зеленський.
Урсула фон дер Ляєн пояснила, що Євросоюз зараз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії.
Я добре пам'ятаю, наскільки складними були переговори щодо кожного попереднього пакета. Щоразу нам доводиться знаходити баланс між витратами, які несе Європейський Союз, і тією ціною, яку за санкції має заплатити Росія,
Вона також сказала, що у Брюсселі чітко бачать вплив усіх ухвалених пакетів санкцій на російську економіку, тож Урсула фон дер Ляєн переконана, що й 21-й пакет санкцій зрештою буде погоджений.
Володимир Зеленський, коментуючи майбутній пакет санкцій ЄС, зауважив, що українцям хотілося б, щоб усе відбувалося швидше. Але вже сам факт того, що це буде 21-й пакет санкцій, є дуже важливим.
"Не менш важливою є єдність Європейського Союзу, яка зберігається попри всі труднощі. Так, люди втомлюються. Але цього не потрібно боятися. Потрібно бути наполегливими. І пам'ятати, що від санкцій втомлюються не лише європейські лідери, які змушені шукати компроміси. Від них втомлюється й Росія. Втомлюється її економіка. І це надзвичайно важливо. Довга війна виснажує всіх", – пояснив глава держави.
Зеленський також наголосив, що питання лише в тому, хто втомиться першим.
Я сподіваюся, що Європа – і, безумовно, Україна, для якої ця боротьба є історичним вибором, – вистоять. Ми переможемо. Хоча без Європейського Союзу це було б надзвичайно складно. І дуже важливо, щоб європейці втомилися хоча б на один день пізніше, ніж росіяни. Думаю, саме це сьогодні є головною метою,
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне відкрити інші переговорні кластери про вступ України якомога швидше.
Але президентка ЄК зауважила, що різні кластери стосуються різних сфер. Наприклад, другий кластер присвячений внутрішньому ринку. І країни-кандидати перебувають на дуже різних стартових позиціях.
Якщо говорити про Україну, то вона вже виконала значну частину роботи, передбаченої саме другим кластером. Це стало можливим завдяки чинній поглибленій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, а також завдяки програмі Ukraine Facility, яка поєднує фінансову підтримку з реалізацією реформ,
Вона також підкреслила, що багато із цих реформ безпосередньо стосуються функціонування внутрішнього ринку.
"Саме тому я можу сказати, що другий кластер уже фактично готовий до відкриття. І це ще раз підтверджує: ми справді прагнемо відкривати нові переговорні кластери якомога швидше", – резюмувала очільниця Єврокомісії.
Президент зауважив, що не зосереджувався б лише на посольстві України у Сполучених Штатах. Адже є й інші посольства, де також накопичилися певні питання.
Ми зараз обговорюємо це з першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Кислицею та, безумовно, з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою,
Він наголосив, що ідеться про цілий перелік українських послів у різних країнах, яких планується замінити.
"Коли рішення буде остаточно узгоджене, ми обов'язково повідомимо про нього публічно. Поки що остаточного рішення ще немає", – зазначив український лідер.
Володимир Зеленський наголосив, що не менш важливим пріоритетом є налагодження ефективної взаємодії між армією та Міністерством оборони, розв'язання проблем, пов'язаних із територіальними центрами комплектування, а також питання захисту українського неба.
Сьогодні в мене також запланована нарада з міністром оборони. Усі ці питання будуть обговорені ще до засідання фракції. Єдність – це наша велика сила,
Він пояснив, що міністерство оборони та Збройні Сили повинні діяти як єдина команда.
Ще один пріоритет – оборонно-промисловий комплекс.
"Наш ОПК працює передусім для захисту українського неба, але не лише. Ми активно розвиваємо цей напрям. Нам потрібно дуже швидко рухатися вперед, без будь-яких політичних суперечок, концентруючись на головному – примусити Росію завершити цю війну", – роз'яснив Зеленський.
Стосовно кадрових рішень український лідер сказав, що передусім він почує пропозиції Сергія Корецького.
Особливо під час війни все має ґрунтуватися на командній роботі: на діалозі всередині парламентської фракції, баченні майбутнього прем'єр-міністра, його презентації та нашій спільній роботі. Фактично найближчим часом ми повинні інституційно узгодити всі ці рішення,
Володимир Зеленський наголосив, що виходячи з пріоритетів держави, потрібно ухвалювати відповідні рішення.
Наразі найголовнішим завданням уряду, за словами президента, є підготовка до зими.
Саме тому, після всіх консультацій, Сергій Корецький, на мою думку, є найбільш підготовленою людиною для роботи на посаді прем'єр-міністра України. Сьогодні у нього відбудеться зустріч із парламентською фракцією. Там він обговорюватиме деталі, зокрема майбутній склад уряду,
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що від початку російської агресії Євросоюз уже надав 4 мільярди євро на підтримку української енергетики.
До наступної зими буде виділено ще 912 мільйонів євро. Ми хочемо бути впевненими, що українська енергетична система працюватиме стабільно,
Вона також наголосила, що Євросоюз продовжить підтримувати, відновлювати та зміцнювати українську енергетичну інфраструктуру відповідно до вже погодженого плану.
"Що б не сталося, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців були світло і тепло", – резюмувала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії зауважила, що пакет допомоги від ЄС обсягом 90 мільярдів євро вже почав працювати. Значна частина коштів буде спрямована саме на розвиток української оборонної промисловості.
30 червня Брюссель виділив перший пакет у розмірі 4 мільярдів євро. За словами фон дер Ляєн, це найбільший пакет підтримки виробництва безпілотників, який коли-небудь надавався.
І сьогодні я хочу оголосити про виділення ще 1 мільярда євро на виробництво дронів. Але потрібно ще більше. Саме тому ми щойно погодили ще 10 мільярдів євро на розвиток виробництва дронів, літаків і ракет,
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що першим етапом у партнерстві ЄС та України у сфері оборонної промисловості стала нова домовленість щодо виробництва безпілотників.
Це відкриває абсолютно новий рівень співпраці. Йдеться про створення спільних підприємств, передачу технологій, інвестицій та експертизи українському оборонно-промисловому комплексу, – пояснила лідерка ЄК.
Вона також наголосила, що мета – створити єдину європейсько-українську оборонну екосистему, поєднавши українську винахідливість, яка щодня проходить випробування на полі бою, з європейським досвідом та промисловими можливостями.
"Ми не лише разом розроблятимемо нове покоління безпілотних систем, а й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше. Це потрібно для того, щоб Україна отримала все необхідне вже сьогодні, а Європа водночас сформувала оборонні спроможності, які знадобляться їй завтра", – пояснила фон дер Ляєн.
Окрім того, президентка Єврокомісії підкреслила, що Київ та Брюссель уже працюють над розширенням цієї моделі співпраці.
Зокрема, цю модель хочуть застосувати й у сферах протиповітряної оборони та ракетних технологій. Крім того, планується поглибити інтеграцію оборонних промисловостей України та ЄС.
Володимир Зеленський також зауважив, що 15 липня у Києві був підписаний перший документ, який стане основою великої оборонної угоди між Україною та Європейським Союзом.
Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для реалізації нашої антибалістичної програми, яку ми презентували позавчора у Франції,
Український лідер також зазначив, що обговорив з Урсулою фон дер Ляєн, що необхідно зробити спільно з Європейським Союзом для підготовки до зими у нашій країні.
"Енергетика залишається незмінним пріоритетом", – наголосив Зеленський.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над відкриттям кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу.
Уже відкрито два кластери. Шостий відкрили вчора. Вітаю наші команди та щиро дякую всім за цю роботу,
Він також наголосив, що українська сторона сподівається на відкриття всіх інших кластерів.
"Зараз ми також дуже очікуємо, що запрацює новий пакет європейських санкцій. Це непросто, але ми розраховуємо на Європейський Союз і очікуємо ухвалення вже 21-го санкційного пакета", – сказав Зеленський.