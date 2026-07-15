Вступ до ЄС, зміни в уряді та зима: головне з пресконференції Зеленського і фон дер Ляєн у Києві

Президент України Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дали спільну пресконференцію у Києві 15 липня. Під час розмови із журналістами політики порушили тему євроінтеграції нашої країни, кадрових рішень в уряді, а також підготовки до зими.

Головні заяви Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн зібрав 24 Канал.

Які заяви зробили Зеленський та фон дер Ляєн 15 липня?