COVID і війна, – Зеленський окреслив виклики та етапи свого президентства

Володимир Зеленський поділив своє президентство на два етапи – пандемію COVID-19 та повномасштабну війну. На його думку, зокрема, технологічні рішення його команди допомогають країні долати виклики.

Про це розповів президент України під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

Головні зміни під час COVID-19

Зеленський пригадав, що вже в перший рік його президентства Україна та світ зіткнулися з пандемією. Тоді владі та суспільству одразу довелося боротися з COVID-19.

Відтоді держава почала розбудовувати медичну інфраструктуру, яка, на думку Зеленського, до пандемії не була повністю готова. За оцінками президента, за рівнем втрат Україна пройшла цей період не гірше за інші країни Європи.

Це не моя заслуга, а наших лікарів безумовно. Але було багато технологічності в тому, що я спробував внести,

– додав президент.

Далі Зеленський пояснив роль цифровізації. Він зазначив, що у перші місяці роботи створив Міністерство цифрової трансформації та застосунок Дія. Лідер України також нагадв про свою ідею "держави в смартфоні" та наголосив, що багатьох цифрових сервісів раніше не існувало.

Цифрові рішення, на думку Зеленського, добре вплинули на зменшення бюрократії, корупційних ризиків та кількості особистих контактів, особливо під час пандемії.

Що змінилось після вторгення Росії?

Далі Зеленський розповів, як на третій рік його президентства розпочалася повномасштабна війна Росії проти України.

Уявіть собі: військові героїчні, які тримають місто, ворог окуповує під'їзди тощо, а всередині є зв'язок. А всередині були продукти харчування, картки працювали банківські. Це велика робота, яка була побудована до цього,

– наголосив президент.

Окремо Зеленський наголосив на важливості розвитку кіберзахисту і створення "кіберщита". Після вторгнення Росія неодноразово атакувала державні ресурси, зокрема сайти Нацбанку. За словами президента України, систему вдавалось оперативно відновлювати.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості робочих місць, зокрема, для працівників ІТ-сфери. Як він повідомив, тоді держава створила "Дія City".

Було створено цифровий простір. Він дав можливість зберегти велику кількість людей, пов'язаних із програмним забезпеченням, програмуванням тощо. Потім це дало результати під час повномасштабної війни,

– додав український президент.

Зокрема, йдеться про розвиток дронів та інших технологічних рішень.

Нещодавні заяви Зеленського