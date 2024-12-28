Президент Азербайджану назвав причину катастрофи літака AZAL у Казахстані

28 грудня 2024, 15:52
Автор: Сергій Попович

Президент Азербайджану Алієв назвав офіційну причину катастрофи літака у Казахстані. Він заявив про "сторонні частки" у повітрі.

Цю заяву він зробив зокрема під час розмови з російським лідером Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Яка офіційна версія Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, зокрема Путіну, що літак зазнав зовнішнього фізичного і технічного втручання у небі над Росією та повністю втратив контроль.

Він звернув увагу на численні пробоїни в корпусі літака. Пасажири та члени екіпажу, за його словами, отримали пораненння від "сторонніх часток, які проникли на палубу літака ще в повітрі".

Нагадуємо, лідери Азербайджану та Росії Алієв та Путін обговорили деталі аварії азербайджанського літака біля Актау у Казахстані. Путін навіть вибачився перед колегою, але не сказав прямо, що літак впав у наслідок роботи російської ППО. Він також зіслався та не, що російські системи відбивали атаку українських дронів на півдні Росії.

Що відомо про авіакатастрофу у Казахстані

  • У Казахстані біля Актау 25 грудня сталася катастрофа з літаком Embraer-190 компанії AZAL зі 69 людьми на борту. Це був азербайджанський лайнер, який летів з Баку до російського Грозного.

  • Відомо про 38 загиблих пасажирів внаслідок авіакатастрофи літака в районі Актау. Голова Мінтрансу Казахстану Марат Карабаєв зазначив, що 7 росіян загинули через авіатрощу. За даними МНС Казахстану, 29 осіб госпіталізовано, з них троє – діти.

  • Голова ГУР МО України Кирило Буданов заявляв, що літак збила російська система ППО "Панцир С1" з її території.

  • Казахстан, де і впав літак, не має офіційної версії причин аварії. Розслідування інциденту триває.

  • У НАТО закликають провести повне розслідування катастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" в Казахстані.

  • Компанія Azerbaijan Airlines згодом оголосила, що тимчасово припиняє рейси з Баку в Грозний та Махачкалу. Там зазначили, що польоти відновляться після того, як завершиться розслідування причин катастрофи Embraer E190AR в Актау.