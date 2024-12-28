Президент Азербайджану назвав причину катастрофи літака AZAL у Казахстані

Президент Азербайджану Алієв назвав офіційну причину катастрофи літака у Казахстані. Він заявив про "сторонні частки" у повітрі.

Цю заяву він зробив зокрема під час розмови з російським лідером Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Яка офіційна версія Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, зокрема Путіну, що літак зазнав зовнішнього фізичного і технічного втручання у небі над Росією та повністю втратив контроль.

Він звернув увагу на численні пробоїни в корпусі літака. Пасажири та члени екіпажу, за його словами, отримали пораненння від "сторонніх часток, які проникли на палубу літака ще в повітрі".

Нагадуємо, лідери Азербайджану та Росії Алієв та Путін обговорили деталі аварії азербайджанського літака біля Актау у Казахстані. Путін навіть вибачився перед колегою, але не сказав прямо, що літак впав у наслідок роботи російської ППО. Він також зіслався та не, що російські системи відбивали атаку українських дронів на півдні Росії.

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