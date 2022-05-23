Президент економічного форуму в Давосі закликав до плану Маршалла щодо України

23 травня вперше за два роки в Давосі розпочнеться зустріч міжнародного Всесвітнього економічного форуму. Основною темою на зібранні стане війна в Україні.

Цьогорічний економічний форум в Давосі

Про це розповів президент організації Борге Бренде в інтерв’ю німецькій газеті. За його словами, такі організації, як Всесвітній економічний форум, стають ще важливішими у такі важкі часи.

Читайте також: На тлі загрози Росії: Боррель заявив, що Європа в небезпеці та потребує сучасних збройних сил

Уряди та бізнес мають працювати разом, щоб досягти прогресу. Бізнес навіть може бути рушійною силою і повинен переконати політичних лідерів робити більше,

– заявив Бренде.

Росію не хочуть бачити

Він зазначив, що цьогорічний форум прийде без Росії, оскільки вона порушила принципи Статуту ООН. Тому цього року вирішили виключити російських урядовців і компанії. Вони зможуть повернутись, якщо Росія почне виконувати міжнародне право.

"На жаль, війна в Україні має інший вимір, ніж пандемія: постійний член Ради Безпеки ООН відмінює міжнародне право і вторгається в сусідню країну. Це також стосується довіри. Це дуже, дуже хвилює всіх нас", – розповів президент.

Також на тему: Росіяни почали їздити до Мінська, щоб оформити карти Visa та MasterCard

Потрібно вже починати відновлення України

Він додав, що росіяни знищили велику частину інфраструктури України, тому потрібно вже зараз почати працювати над відбудовою країни.

Нам потрібен план Маршалла для України. Це те, чого ми хочемо досягти в Давосі, і для цього ми зберемо генеральних директорів – під девізом "Генеральні директори для України". Важливу роль у відбудові країни відіграє приватний сектор,

– наголосив Бренде.

За його словами, навіть без мирної угоди, яка наразі малоймовірна, організації вже мають працювати над відбудовою України, принаймні на територіях, які підконтрольні. Йдеться про інфраструктуру, електроенергію, школи, дороги та мости.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням (о 12:15 за Києвом) на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.