Президент та партія "Слуга Народу" – лідери електоральних настроїв, – опитування "Рейтингу"
17 лютого 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:"Рейтинг"
Володимир Зеленський та партія "Слуга Народу" залишаються лідерами президентських та партійних рейтингів.
Так, згідно зі свіжим опитуванням соцгрупи "Рейтинг", Президента готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Це найвищий результат.
Окрім того, партія "Слуга Народу" також є для українців лідером серед політичних сил – 18,3% підтримки.
Нагадаємо, що 15 листопада народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.