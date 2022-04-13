Президент похвалився новою маркою "Укрпошти" з посланням до російського військового корабля

"Укрпошта" випустила нову марку. На ній зобразили відоме послання до російського корабля.

Нова марка вже опинилась у президента Володимира Зеленського. Він гордо нею похвалився.

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Фраза, яка стала символом незламності українських захисників, тепер і на поштових марках. Користуйтеся й пам'ятайте, що у "русского воєнного корабля" завжди лише один напрямок,

– сказав Зеленський.

Марку "Укрпошта" вже ввела в обіг.

Російські кораблі відомою фразою тепер посилають не лише українці: дивіться відео